Lundis en coulisse 15 janvier et 11 mars 2024 Théâtre L’Échangeur Entrée libre – sur réservation

Ils·elles accompagnent des auteur·rice·s en cours d’écriture, en lien concret et critique avec les interprètes et le plateau, en amont de tout projet de création.

Chaque saison, le collectif propose les Lundis en coulisse : six après-midis de découverte de textes inédits, en partenariat avec plusieurs théâtres franciliens dont L’Échangeur qui accueillera deux de ces rendez-vous pour la troisième saison consécutive.

Les lectures seront improvisées, en présence des auteur·rice·s, par des comédien·ne·s qui souhaitent se prêter au jeu le jour J.

Théâtre L’Échangeur 59 avenue du Général de Gaulle 93170 Bagnolet Bagnolet 93170 Seine-St.-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « reservation@lechangeur.org »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lechangeur.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 43 62 71 20 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-15T14:00:00+01:00 – 2024-01-15T18:00:00+01:00

2024-03-11T14:00:00+01:00 – 2024-03-11T18:00:00+01:00