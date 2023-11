Socrates Théâtre L’Échangeur Bagnolet, 12 décembre 2023, Bagnolet.

Socrates 12 – 20 décembre Théâtre L’Échangeur Tarif plein : 16€ / Tarif réduit : 13€ /Tarif Super réduit : 9€

Ce jour-là, un nul aurait suffit mais plutôt que jouer la sécurité, le Brésil a continué à attaquer préférant la beauté du jeu à la qualification pour une demie-finale de coupe du monde. Alors que la nuit tombe, un homme le rejoint qui n’est autre que le philosophe grec à qui le footballeur doit son nom : Socrate. Un dialogue s’engage entre eux durant lequel le footballeur retrace son parcours atypique, sa conception singulière du football et revient sur sa participation à la démocratie corinthiane, une expérience unique d’autogestion démocratique d’un club de foot en pleine dictature militaire au Brésil.

Entre dialogue philosophique, biopic et quête initiatique,

Frédéric Sonntag mêle un récit de la carrière du légendaire

joueur Sócrates (1954-2011) à une réflexion sur le sens de la

défaite, mais aussi sur le véritable objectif du jeu, la place de la démocratie dans le football et en politique, ou encore… la clé de la quête du bonheur.

Théâtre L’Échangeur 59 avenue du Général de Gaulle 93170 Bagnolet Bagnolet 93170 Seine-St.-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.lechangeur.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 43 62 71 20 »}, {« type »: « email », « value »: « reservation@lechangeur.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-12T20:30:00+01:00 – 2023-12-12T21:45:00+01:00

2023-12-20T20:30:00+01:00 – 2023-12-20T21:45:00+01:00

gaelic69