Les arts vivants du vodou haïtien 2 – 7 décembre Théâtre L’Échangeur Participation libre

Élaborée avec les vodouisants des lakous (village vodou) Madame Nerval, Legphibao et Fabrice Nicot – sans artiste interprète ni metteur en scène tel que nous l’entendons en Occident – Franchir la barrière s’apparente à une performance ouverte sur le vivant et l’imprévu; son action et sa durée se déterminent dans l’instant, en fonction du processus de transformation des vodouisants qui doivent « percer » ou « franchir » deux murs : celui, intérieur, qui empêche les individus de connaître leur propre énergie et celui séparant le monde visible de l’invisible.

Théâtre L'Échangeur 59 avenue du Général de Gaulle 93170 Bagnolet

