K OU LE PARADOXE DE L’ARPENTEUR Théâtre L’Échangeur Bagnolet Catégories d’évènement: Bagnolet

Seine-St.-Denis

K OU LE PARADOXE DE L’ARPENTEUR Théâtre L’Échangeur, 6 octobre 2022, Bagnolet. K OU LE PARADOXE DE L’ARPENTEUR 6 – 29 octobre Théâtre L’Échangeur K. ou le paradoxe de l’arpenteur est une adaptation du « château », dernier roman inachevé de Franz Kafka. Théâtre L’Échangeur 59 avenue du Général de Gaulle 93170 Bagnolet Bagnolet 93170 Seine-St.-Denis Île-de-France K. ou le paradoxe de l’arpenteur est une adaptation du « Château », dernier roman inachevé de Franz Kafka, écrit en 1922, deux ans avant sa mort. Kafka y raconte l’histoire d’un étranger arrivant dans un village de montagne après un pénible voyage pour y satisfaire à une promesse d’embauche. Mais dans ce village reculé où l’hospitalité n’est pas de règle, on ne peut séjourner sans autorisation; et pour les messieurs en charge de l’administration du château, une promesse d’embauche ne signifie pas nécessairement une embauche.

Déterminé à faire valoir son droit, mais incapable de saisir la nature de l’absurde bureaucratie qu’il affronte, l’arpenteur K se lance à la recherche de Klamm, le plus haut fonctionnaire du village. « Le château » est le récit tragi-comique de cette tentative.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-06T20:00:00+02:00

2022-10-29T22:15:00+02:00 Hervé Bellamy

Détails Catégories d’évènement: Bagnolet, Seine-St.-Denis Autres Lieu Théâtre L'Échangeur Adresse 59 avenue du Général de Gaulle 93170 Bagnolet Ville Bagnolet lieuville Théâtre L'Échangeur Bagnolet Departement Seine-St.-Denis

Théâtre L'Échangeur Bagnolet Seine-St.-Denis https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bagnolet/

K OU LE PARADOXE DE L’ARPENTEUR Théâtre L’Échangeur 2022-10-06 was last modified: by K OU LE PARADOXE DE L’ARPENTEUR Théâtre L’Échangeur Théâtre L'Échangeur 6 octobre 2022 Bagnolet Théâtre L'Échangeur Bagnolet

Bagnolet Seine-St.-Denis