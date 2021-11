Tournon-Saint-Martin Tournon-Saint-Martin 36220, Tournon-Saint-Martin Théâtre – le week-end des parents Tournon-Saint-Martin Tournon-Saint-Martin Catégories d’évènement: 36220

Tournon-Saint-Martin 36220 Tournon-Saint-Martin2 Rue Anciens Combattants Afn 36300 Les Berton vivent une petite vie tranquille. Lui, entrepreneur en bâtiment, elle, toiletteuse pour chien. Ils habitent un appartement spacieux en centre-ville et leur fille Léa, la vingtaine qui décide pour les 25 ans de mariage de ses parents, d’inviter pour un weekend, les amis de jeunesse de ceux-ci. Et ce weekend qui s’annonçait festif va vite tourner en un week-end révélation. Bonne humeur et sourire, Théâtre d’amateurs avec le Ciranfi’théâtre billetterie@le-foyer36220.fr +33 2 54 37 49 94 http://www.le-foyer36220.fr/ Les Berton vivent une petite vie tranquille. Lui, entrepreneur en bâtiment, elle, toiletteuse pour chien. Ils habitent un appartement spacieux en centre-ville et leur fille Léa, la vingtaine qui décide pour les 25 ans de mariage de ses parents, d’inviter pour un weekend, les amis de jeunesse de ceux-ci. Et ce weekend qui s’annonçait festif va vite tourner en un week-end révélation. Ciranfi theâtre

