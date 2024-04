Théâtre Le voyageur sans bagage Le Pin-la-Garenne, samedi 6 avril 2024.

Théâtre Le voyageur sans bagage Le Pin-la-Garenne Orne

La Compagnie L’Oiseau Rare et Rubycréation présentent « Le voyageur sans bagage », une pièce de Jean Anouilh. Adaptation Jean-Baptiste Clarenc et Indiana Loessin.

Amnésique de la Grande Guerre, Gaston est exhibé de foire en foire. Mais quand une famille bourgeoise affirme qu’il s’agit de Jacques, leur fils hanté par un terrible secret, le rêve de Gaston tourne au cauchemar. Et si rien n’était vrai ?

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 20:30:00

fin : 2024-04-06

Espace Beaulieu

Le Pin-la-Garenne 61400 Orne Normandie

