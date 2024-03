THÉÂTRE LE VOYAGE DE GEORGES MÉLIÈS Kanfen, samedi 6 avril 2024.

Passez une belle soirée théâtre avec la pièce ‘Le Voyage de Georges Méliès’.

Synopsis « Deux des descendants de l’illustre Georges Méliès ont repris le stand de bonbons et de jouets que le réalisateur de génie tenait à la Gare Montparnasse alors que sa carrière battait de l’aile. Les marchands de sucreries vont expliquer en mots, en musique et en astuces visuelles comment leur aïeul s’est sorti de la panade en se rendant vraiment sur la lune (bien avant Armstrong et bien après Cyrano) au cours d’une expédition rocambolesque, et comment il a retrouvé la fortune grâce à cette expédition et à… une pastille à la menthe. »

Pour parents et enfantsTout public

0 EUR.

Début : 2024-04-06 20:00:00

fin : 2024-04-06 21:30:00

38 rue de Hettange

Kanfen 57330 Moselle Grand Est mairie-kanfen@orange.fr

