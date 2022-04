Théâtre – Le Vison Voyageur

2022-04-23 15:00:00 – 2022-04-23 18:00:00 Les troubadours de Chavin, troupe locale créée par Gille Roullet en 1986 ont présenté des titres connus et se produisent essentiellement dans le sud du département.

D’années en années, les Troubadours continuent de nous faire vibrer au fil de leurs représentations.

