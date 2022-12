Théâtre : Le visiteur Sens Sens Catégories d’évènement: Sens

Yonne

Théâtre : Le visiteur Sens, 14 janvier 2023, Sens . Théâtre : Le visiteur 21 Boulevard des Garibaldi Théâtre Municipal de Sens Sens Yonne Théâtre Municipal de Sens 21 Boulevard des Garibaldi

2023-01-14 – 2023-01-14

Théâtre Municipal de Sens 21 Boulevard des Garibaldi

Sens

Yonne 20 24 EUR Le Visiteur Un texte d’Éric-Emmanuel Schmitt L’une des plus célèbres pièces d’Eric-Emmanuel Schmitt portée par une mise en scène et une interprétation prestigieuses Vienne 1938 : les nazis ont envahi l’Autriche et persécutent les Juifs.

Par optimisme, Sigmund Freud ne veut pas encore partir ; mais en ce soir d’avril, la Gestapo emmène Anna, sa fille, pour l’interroger. Freud, désespéré, reçoit alors une étrange visite.

Un homme en frac, dandy léger, cynique, entre par la fenêtre et tient d’incroyables discours…

Qui est-il ?

Un fou ?

Un magicien ?

Un rêve de Freud ?

Une projection de son inconscient ?

Ou bien est-il vraiment celui qu’il prétend être : Dieu lui-même ?

Comme Freud, chacun décidera, en cette nuit folle et grave, qui est le visiteur… ? Durée 1h35 Tarif plein : Fauteuil 28 € / Loge 26 € / Balcon 24 €

Tarif réduit : Fauteuil 24 € / Loge 22 € / Balcon 20 €

10€ pour les étudiants de moins de 25 ans +33 3 86 83 81 00 https://www.theatre-sens.fr/agenda/le-visiteur/ Théâtre Municipal de Sens 21 Boulevard des Garibaldi Sens

dernière mise à jour : 2022-11-25 par

Détails Catégories d’évènement: Sens, Yonne Autres Lieu Sens Adresse Sens Yonne Théâtre Municipal de Sens 21 Boulevard des Garibaldi Ville Sens lieuville Théâtre Municipal de Sens 21 Boulevard des Garibaldi Sens Departement Yonne

Sens Sens Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sens/

Théâtre : Le visiteur Sens 2023-01-14 was last modified: by Théâtre : Le visiteur Sens Sens 14 janvier 2023 21 Boulevard des Garibaldi Théâtre municipal de Sens Sens Yonne sens Yonne

Sens Yonne