Théâtre : Le vieux roi en son exil Brioux-sur-Boutonne, 27 janvier 2023, Brioux-sur-Boutonne.

20 Place du Champ de Foire La Boutonnaise Brioux-sur-Boutonne Deux-Svres La Boutonnaise 20 Place du Champ de Foire

2023-01-27 – 2023-01-27

Brioux-sur-Boutonne

Deux-Svres

La santé des contrastes

Vendredi 27 janvier à 20h30 salle la Boutonnaise à Brioux-sur-Boutonne

August, de plus en plus exilé dans le monde étrange de la démence, ne reconnaît plus son fils Arno. Arno, refusant de le résumer à son statut de malade, re-tisse la relation avec son père et réhabilite un être en déclin, dans toute son humanité et sa grandeur. Un texte remarquable sur un sujet sensible, dans une langue d’une grande élégance.

Dès 12 ans – durée 1h20

Tarif de 9 à 15€

Billetterie : Office de Tourisme du Pays Mellois 05 49 29 15 10

