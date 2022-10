Théâtre : « Le Trou » et « Lord ou l’argent » Oulches Oulches Catégories d’évènement: Indre

Oulches

Théâtre : « Le Trou » et « Lord ou l’argent » Oulches, 18 décembre 2022, Oulches. Théâtre : « Le Trou » et « Lord ou l’argent »

Impasse de l’étang Oulches Indre

2022-12-18 15:00:00 15:00:00 – 2022-12-18 Oulches

Indre Oulches En premier lieu, Le Trou, un sketch de Jacques Maurin, interprété par deux comédiens ou il sera question du trou de mémoire. Il sera suivi de la pièce Lord ou l’argent, une comédie d’Anny Lescalier relatant l’histoire de deux sœurs qui tiennent une maison d’hôtes dont la spécialité est de soutirer par des pratiques douteuses de l’argent aux personnes qu’elles accueillent, jusqu’à l’arrivée d’un Lord anglais. Thérésia Rippel a assuré la mise en scène. « C’était une expérience nouvelle et très intéressante pour moi », indique la Cironnaise, par ailleurs scénariste pour la télévision. Présentée par la Troupe des 3 vallées. La troupe de théâtre des Trois Vallées, qui émane de Familles rurales et de l’association Loisirs Val de Creuse, Ciron-Oulches-Ruffec va débuter sa douzième tournée avec plusieurs représentations à travers l’Indre et le Cher. Oulches

dernière mise à jour : 2022-10-09 par

Détails Catégories d’évènement: Indre, Oulches Autres Lieu Oulches Adresse Impasse de l'étang Oulches Indre Ville Oulches lieuville Oulches Departement Indre

Oulches Oulches Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oulches/

Théâtre : « Le Trou » et « Lord ou l’argent » Oulches 2022-12-18 was last modified: by Théâtre : « Le Trou » et « Lord ou l’argent » Oulches Oulches 18 décembre 2022 Impasse de l'étang Oulches Indre Indre Oulches

Oulches Indre