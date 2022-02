THÉÂTRE – LE TREMBLAY Ombrée d’Anjou Ombrée d'Anjou Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Ombrée-d'Anjou

THÉÂTRE – LE TREMBLAY Ombrée d’Anjou, 19 février 2022, Ombrée d'Anjou. THÉÂTRE – LE TREMBLAY Salle Jeanne d’Arc Le Tremblay Ombrée d’Anjou

2022-02-19 – 2022-02-19 Salle Jeanne d’Arc Le Tremblay

Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire EUR 6.5 6.5 Au programme de la soirée, deux pièces de théâtre :

– Ciel, mon maire

– Quand te tues-tu tonton ? Une soirée qui s’annonce riche en rires !

Rendez-vous au Tremblay ! Deux pièces de théâtre proposées au Tremblay en février et mars 2022. Au programme de la soirée, deux pièces de théâtre :

– Ciel, mon maire

– Quand te tues-tu tonton ? Une soirée qui s’annonce riche en rires !

Rendez-vous au Tremblay ! Salle Jeanne d’Arc Le Tremblay Ombrée d’Anjou

dernière mise à jour : 2022-02-03 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Ombrée-d'Anjou Autres Lieu Ombrée d'Anjou Adresse Salle Jeanne d'Arc Le Tremblay Ville Ombrée d'Anjou lieuville Salle Jeanne d'Arc Le Tremblay Ombrée d'Anjou Departement Maine-et-Loire

Ombrée d'Anjou Ombrée d'Anjou Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ombree-danjou/

THÉÂTRE – LE TREMBLAY Ombrée d’Anjou 2022-02-19 was last modified: by THÉÂTRE – LE TREMBLAY Ombrée d’Anjou Ombrée d'Anjou 19 février 2022 maine-et-loire Ombrée-d'Anjou

Ombrée d'Anjou Maine-et-Loire