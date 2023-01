Théâtre : Le tour du Monde en 80 jours Volgelsheim Volgelsheim Volgelsheim Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Volgelsheim

Théâtre : Le tour du Monde en 80 jours Volgelsheim, 21 mars 2023, Volgelsheim Volgelsheim. Théâtre : Le tour du Monde en 80 jours rue de la clef de sol Volgelsheim Haut-Rhin

2023-03-21 20:30:00 – 2023-03-21 Volgelsheim

Haut-Rhin Volgelsheim EUR Par le Théâtre du Quiproquo. Une comédie décalée et survoltée, librement inspirée de Jules Verne par Sébastien Azzopardi et Sacha Danino avec 5 comédiens pour 28 personnages ! Un spectacle qui plaira aussi bien aux petits qu’aux grands ! +33 7 86 77 60 28 Volgelsheim

dernière mise à jour : 2023-01-12 par

Détails Catégories d’Évènement: Haut-Rhin, Volgelsheim Autres Lieu Volgelsheim Adresse rue de la clef de sol Volgelsheim Haut-Rhin Ville Volgelsheim Volgelsheim lieuville Volgelsheim Departement Haut-Rhin

Volgelsheim Volgelsheim Volgelsheim Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/volgelsheim-volgelsheim/

Théâtre : Le tour du Monde en 80 jours Volgelsheim 2023-03-21 was last modified: by Théâtre : Le tour du Monde en 80 jours Volgelsheim Volgelsheim 21 mars 2023 Haut-Rhin rue de la clef de sol Volgelsheim Haut-Rhin Volgelsheim Volgelsheim, Haut-Rhin

Volgelsheim Volgelsheim Haut-Rhin