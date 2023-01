THÉÂTRE : “LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS” Sainte-Marguerite Sainte-Marguerite Sainte-Marguerite Catégories d’Évènement: 88100

88100 Sainte-Marguerite Le Théâtre du Quiproquo présente une comédie décalée et survoltée, librement inspirée de Jules Verne par Sébastien Azzopardi et Sacha Danino avec 5 comédiens pour 28 personnages ! En 1872, le très britannique Philéas Fogg et son valet, Passepartout, lancent un pari insensé : faire le tour du monde en en 80 jours. Une fois l’heure du départ scrupuleusement notée, ce gentleman obsédé par le temps qui passe va entamer une véritable course contre la montre pour relever le défi. Mais ce départ fortuit fait de Phileas le suspect idéal pour le récent braquage de la Banque d’Angleterre… Une odyssée déjantée où se côtoient une princesse indienne, un Chinois fumeur d’opium, Jack le plus grand looser de l’Ouest ou encore l’inspecteur de police le plus nul de Londres. Attachez vos ceintures, ça va secouer ! Un spectacle qui plaira aussi bien aux petits qu’aux grands ! +33 7 86 77 60 28 https://www.billetweb.fr/le-tour-du-monde-en-80-jours-a-sainte-marguerite Salle des fêtes 317 chemin du Pré Navez Sainte-Marguerite

