Récital de piano par Lorenzo Soulès Mercredi 22 novembre, 20h00 Théâtre le Tivoli Entrée libre

Le Concours international de piano d’Orléans a toujours souhaité élargir son champ d’action et procéder à une large diffusion de l’immense répertoire pianistique. Les concerts et masterclasses de la Tournée en Région Centre-Val de Loire sont assurés pour cette édition 2023 par le pianiste français, Lorenzo Soulès, Premier Prix du Concours 2022, ainsi que par Chisato Taniguchi, pianiste japonaise, Deuxième Prix du Concours 2022, autour de l’oeuvre Images de Claude Debussy.

Dans le cadre de la tournée IMAGES… retrouvez Lorenzo Soulès le mercredi 22 novembre 2023 à Montargis pour un récital de piano.

Programme du concert :

Tristan Murail, La mandragore Claude Debussy, Reflets dans l’eau Philippe Manoury, Réseaux Claude Debussy, Hommage à Rameau George Benjamin, Piano Figures : Alone – Mosaic – Around the corner Claude Debussy, Mouvement — Isaac Albéniz, Iberia : Rondeña; Almería; Triana

Masterclass : 14h30-17h30

Récital : 20h00

Théâtre Le Tivoli

2 Rue Franklin Roosevelt, 45200 Montargis

Renseignements : 02 38 95 11 30

https://oci-piano.com/evenement/tournee-images-lorenzo-soules-a-montargis/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T20:00:00+01:00 – 2023-11-22T21:00:00+01:00

récital piano