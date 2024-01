Théâtre : « Le Tissu des rêves » Théâtre Darius Milhaud Paris, samedi 13 janvier 2024.

Du samedi 13 janvier 2024 au samedi 16 mars 2024 :

samedi

de 19h15 à 20h20

.Tout public. A partir de 14 ans. payant

Tarif

plein : 18€

Tarif

habitants du 19ème & séniors (dès 60 ans) : 14€*

Tarif

réduit : 12€*

(demandeurs d’emploi,

minimas sociaux, Carte handicap, intermittents du spectacle, étudiant, moins de

26 ans, partenaires, groupe min 10 personnes & CE)

*Réduction

valable sur présentation du justificatif requis au guichet du théâtre

Entre conte, musique et danse, Le Tissu des Rêves, à la manière d’un récit initiatique, questionne la place des femmes dans la société…

Les futurs parents disent leurs rêves pour l’enfant à naître aux « Sœurcières » qui les tracent sur le tissu qui recevra le nouveau-né. Les rêves ont longtemps été les mêmes, mais un jour, la future mère d’une fille est venue seule, voulant pour elle des rêves différents… Les Sœurcières l’invitent à sonder sa vie pour les

bâtir…

À

l’aune des questions sur la place des femmes dans la société, on peut se

demander quels rêves font les parents, la société, pour les filles à venir ?

Cette interrogation qui soulevait entre autres et plus largement la question du

regard sur l’Autre, différent de soi, pouvant engendrer des rapports de

domination discriminants parfois violents, a généré chez nous le désir

artistique d’en faire un jour un spectacle qui s’adresserait à toutes et tous,

pour les amener à s’interroger sur les différences de traitements entre les

filles et les garçons dans la société et leurs conséquences, avec poésie mais

aussi avec gravité face aux violences subies. Nous souhaitions partir de

l’univers du conte en l’inscrivant ici et ailleurs, hier et aujourd’hui, afin

de permettre une mise à distance libératrice, pour mieux revenir sur soi et

interroger le présent.

Le

Tissu Des Rêves parle de la façon dont on se construit, des schémas imposés

générateurs d’inégalités et de blessures profondes… Le Tissu Des Rêves parle

d’une quête, d’un combat pour la liberté de penser et d’agir, pour toutes et

tous.

Le

Tissu Des Rêves parle aussi de vie, d’amour, de mort, du deuil, des origines,

de la filiation, de la transmission, de l’identité, de la façon dont on

grandit… Il a fallu trouver les mots justes, une langue multiple pour faire

entendre en donnant à voir, au plus près de l’essentiel pour ne pas se réfugier

dans les clichés, dans les conventions ; une langue simple, poétique et sans

angélisme, pour toucher le plus grand nombre, petits et grands…

La

mise en scène est le fruit d’un métissage artistique : théâtre, conte, musique,

danse, vidéo se mélangent pour raconter cette histoire et amener les

spectateurs dans un monde entre imaginaire et réalité, où personne ne se

reconnaît vraiment, mais où tout le monde peut se sentir touché, pour faire

fleurir des questions, début de la compréhension et du respect de l’Autre dans

son identité singulière…

—————————————————

Autrice :

Véronique Essaka-De Kerpel

Mise

en scène, composition et interprétation : Valérie Bruneel, Véronique

Essaka-De Kerpel

Genre :

Théâtre contemporain

Tout public (dès 14 ans)

Durée du spectacle : 1h05

Karine Sonzogni Le Tissus des rêves