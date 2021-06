THÉÀTRE – LE TEMPS RETROUVÉ Thionville, 9 juin 2021-9 juin 2021, Thionville.

THÉÀTRE – LE TEMPS RETROUVÉ 2021-06-09 19:00:00 19:00:00 – 2021-06-09 20:00:00 20:00:00 NEST 15 Route de Manom

Thionville 57100

« On m’a sollicité dernièrement pour participer à une rencontre dont le thème était : « Résister au Temps ». Le Temps constituant un axe majeur de la composition de La Recherche, j’ai proposé de faire une lecture publique d’une quinzaine de pages du Temps retrouvé. Cinquante minutes de cette langue si belle et si complexe dont les spectateurs m’ont témoigné avoir apprécié l’apparente fluidité, l’humour grinçant, la profondeur des réflexions du narrateur sur la vieillesse, sur sa fin qui approche et ce qui pourrait arrêter l’horloge funeste du Temps. En regard de ces réactions, l’envie m’est venue d’en concevoir une forme théâtrale.

Je voudrais donc confier à un comédien seul en scène ce texte magnifique. Certaines figures néanmoins l’accompagneront, en particulier les deux personnages qui s’entretiennent avec lui au cours de cette soirée, Gilberte Swann et la Duchesse de Guermantes, deux figures qui étayent La Recherche. Deux comédiennes en costumes d’époque seront donc préalablement filmées. Elles apparaîtront de moments en moments sur les parois du dispositif scénique et dialogueront avec le comédien-narrateur ».

infos@nest-theatre.fr +33 3 82 82 14 92 https://www.nest-theatre.fr/saison/20-21/le-temps-retrouve-726

NEST