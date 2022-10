Théâtre : Le temps des trompettes

2022-11-12 – 2022-11-12 Nous sommes au XVIIe siècle, au temps de Molière, lorsque Lully mettait en musique le génie théâtral français. Ce spectacle part en quête de l’histoire d’un homme connu du monde entier et dont paradoxalement nous ne savons pas grand-chose. Libre, révolté, talentueux, amoureux, Molière nous a laissé le plus beau des répertoires. Felicien Chauveau, relève le défi de nous le faire connaître, plus intimement, à travers des témoignages et des écrits édifiants. Seul en scène, plateau nu, voici une danse théâtrale qui nous raconte Molière. Alors même que ce grand auteur est au programme de l’Éducation nationale, il est temps de faire connaissance avec un homme dont on aimerait être l’ami. Théâtre pour tout public, durée 1h30

Une coproduction du Théâtre National de Nice et du collectif La Machine ®Collectif_La_Machine dernière mise à jour : 2022-10-18 par

