Théâtre : « Le Tartuffe » de Molière

2023-01-24 20:30:00 20:30:00 – 2023-01-24



2023-01-24 20:30:00 20:30:00 – 2023-01-24 Billetterie sur https://www.saisonculturellecahors.fr/ Le Tartuffe est une pièce sur la crise familiale, et plus particulièrement celle d’un père qui décide d’engager un objecteur de conscience pour éviter de sombrer totalement. Orgon laisse entrer un homme dans sa maison et cette arrivée voyeuriste trouble l’intimité d’une famille dont les liens semblent plus compliqués qu’il n’y paraît. Le regard du Tartuffe fait apparaître des zones de tensions, des déséquilibres, qui ne sont pas seulement inhérents à son arrivée fracassante, mais qui existaient probablement avant lui. Chaque personnage cherche affectivement à trouver sa place. De quel mal souffre cette famille ? Est-ce réellement la présence du Tartuffe qui a déclenché un tel séisme ? Les difficultés que rencontrent tous les personnages pour communiquer leur désir, leurs ressentiments, et d’une certaine manière leur jalousie, sont symptomatiques d’une réelle incapacité à aimer, qui est disséminée partout dans la pièce. « Il faut entrer dans des zones d’impudeur, des zones de ridicule, accepter d’être mis à nu de façon assez terrible. C’est sur ce terrain que Molière nous attire, c’est là qu’on se confronte à lui. » Claude Duparfait Un bord de scène sera animé par l’équipe artistique à l’issue de la représentation et permettra ainsi au public de partager un moment privilégié avec les artistes. ©saisonculturellecahors dernière mise à jour : 2022-10-11 par

