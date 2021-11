Théâtre “Le Speed Dating” Véron, 19 novembre 2021, Véron.

Théâtre “Le Speed Dating” Salle des fêtes 5 Rue Germain Bedeau Véron

2021-11-19 20:30:00 – 2021-11-20 Salle des fêtes 5 Rue Germain Bedeau

Véron 89510

La compagnie La Scène sur Mer donne une représentation de sa pièce “Speed Dating” à la salle des fêtes de Véron.

Réservation souhaitée, par SMS.

Un non voyant se retrouve dans un Speed Dating où Ange, son auxiliaire de vie, va tout mettre en œuvre pour lui faire sa déclaration. Entre humour et quiproquos, tendresse et chansons inédites, comment va-t-elle s’y prendre ?

La compagnie La Scène sur Mer donne une représentation de sa pièce “Speed Dating” à la salle des fêtes de Véron.

Réservation souhaitée, par SMS.

Un non voyant se retrouve dans un Speed Dating où Ange, son auxiliaire de vie, va tout mettre en œuvre pour lui faire sa déclaration. Entre humour et quiproquos, tendresse et chansons inédites, comment va-t-elle s’y prendre ?

Salle des fêtes 5 Rue Germain Bedeau Véron

dernière mise à jour : 2021-10-24 par