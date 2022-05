Théâtre “le souper” au château de Bournazel Bournazel Bournazel Catégorie d’évènement: Bournazel

Théâtre "le souper" au château de Bournazel
Le Bourg Bournazel

Le Bourg Bournazel Aveyron 12 EUR Bournazel Pièce de Jean-Claude Brisville présentée par le Théâtre Pour Demain et Après,

Mise en scène Laurent Cornic

Réservation fortement conseillée par sms au: 06 87 32 74 48

ou par e-mail: theatrepourdemainetapres12@orange.fr

