Festival Tous en sons: La belle au bois dormant theatre le semaphore Port-de-Bouc, 10 décembre 2023 16:00, Port-de-Bouc.

Conte théâtral et musical

Le Collectif Ubique casse les codes et réveille La Belle au bois dormant dans une adaptation originale, mêlant théâtre et musique. Le trio a réécrit le texte original de Charles Perrault et en a brisé les conventions et clichés avec humour et dérision : trois fées nulles en magie, une princesse têtue, un prince maladivement timide…

Les trois artistes alternent entre comédie, chant et quinze instruments de diverses origines et époques : cornemuse, bodhran, guitare baroque, théorbe, violon… Ça joue, ça bouge, ça bruite, ça percute ! Un seul mot d’ordre : incarner avec poésie et humour les personnages de ce classique parmi les classiques, dépoussiéré et ragaillardi dans un grand souffle de fraîcheur. Vous pensiez connaître ce conte par cœur ? Vous allez être surpris.e !

theatre le semaphore Rue de Turenne 13110 Port-de-Bouc Port-de-Bouc 13110 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

