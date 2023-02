Théâtre : Le Roi des Pâquerettes – Le jour où Blériot a traversé la Manche. Palais des Arts et du Festival Dinard Catégories d’Évènement: Dinard

Théâtre : Le Roi des Pâquerettes – Le jour où Blériot a traversé la Manche. 2 Boulevard Wilson Palais des Arts et du Festival Théâtre Debussy Dinard Ille-et-Vilaine

2023-03-25

Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson

Dinard

Ille-et-Vilaine Pièce de Bérangère Gallot & Sophie Nicollas, mise en scène de Benoît Lavigne. Coproduction le Théâtre le Lucernaire et ZD Productions. Texte : Bérangère Gallot et Sophie Nicollas

Mise en scène : Benoît Lavigne

Avec : Maxence Gaillard, Emmanuel Gaury, Guillaume d’Harcourt, Lauriane Lacaze, Mathieu Rannou

Musiques : Michel Winogradoff

Costumes : Virginie H

Scénographie : Angeline Croissant

Créateur lumières : Denis Koransky

Collaboratrice artistique : Sophie Mayer Calais, 25 juillet 1909.

Louis Blériot, industriel passionné d’aviation s’apprête à relever un défi historique : traverser la Manche en aéroplane. Mais rien ne se passe comme prévu. Une météo capricieuse, la présence de son rival le bel Hubert Latham ne lui laissent aucun répit. S’engage alors une véritable course contre la montre pour être le premier à relier l’Angleterre par les airs et ainsi entrer dans l’Histoire.

Suspens, intrigue, émotion sont au cœur de cette épopée humaine à découvrir en famille.

Pour la première fois sur scène, le récit de la plus fabuleuse aventure de la conquête de l’air, la traversée de la Manche par un pionnier de l’aviation. Tarifs :

Placement assis

Tarif plein : 25 € / Tarif réduit Résident Dinard : 21 € / Tarif réduit Jeune (moins de 25 ans, étudiants), Solidarité (demandeurs d’emploi, bénéficiaires des minima sociaux, personnes en situation de handicap : 19 € / Tarif visibilité réduite : 12 € / Tarif réduit enfants – 12 ans : 10 € Billetterie :

www.ville-dinard.fr

Dinard Côte d’Émeraude Tourisme

Sur place +33 2 99 16 00 00 http://www.ville-dinard.fr/ Palais des Arts et du Festival 2 Boulevard Wilson Dinard

