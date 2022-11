Théâtre : le roi des croûtes Quessoy Quessoy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Côtes-d’Armor Quessoy Philomina a déménagé. Sa maison est en chantier et se trouver de nouveaux amis dans une nouvelle école n’est pas

une mince affaire Et puis elle se gratte, se gratte encore. Les mots se mettent à lui échapper.

Qu’importe ! Philomina, en s’emparant de bâches plastiques, crée son royaume à elle : un Roi et sa fille, une princesse et son père.

Dans son monde en mouvement, le bégaiement fait naître une langue poétique et le grattement ouvre au voyage.

En classe, une amitié profonde se tisse avec Yuliz, enfant réfugié. Le parcours de celui-ci résonne avec l'étude du voyage d'Ulysse.

