Castelnaud-la-Chapelle Dordogne 8 EUR Samedi 26 février à 20h30, salle de l’Ancienne Ecole à Castelnaud-la-Chapelle, l’Amicale Laïque accueille la troupe du Foyer Rural de Tamniès dans “Le Roi de Haut en Bas” de Guy Foissy, mise en scène de Michel Lassalvetat.

Il se croyait indispensable,irremplaçable jusqu’au jour où…

C’est son histoire que vont raconter les trois femmes de sa famille(sa femme,sa belle sœur et sa belle-mère) chacune à sa façon :drôle,caustique ou tendre c’est selon…

Interrogeant notre rapport au travail ainsi que les rapports homme femme cette comédie dramatique des années 90 est toujours d’actualité.

Alternant chant,jeu et narration,remarquablement interprétée .

Entrée: 8,00 €, réduit: 5,00 €, gratuit-de 16 ans,

