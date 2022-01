THEATRE – LE ROI Comédie de Frédéric BOUCHET Théâtre du centre culturel, 5 février 2022, Vérac.

Théâtre du centre culturel, le samedi 5 février à 20:30

THEATRE – LE ROI Comédie de Frédéric BOUCHET ——————————————– Avec : Frédéric BOUCHET, Nora FRED, Sophie BOIS, Jean Baptiste BOUYE et Maïlys FERNANDEZ Mise en scène : Frédéric BOUCHET Durée : 1h30 **RESUME :** Le minuscule Royaume de Walsymund, coincé entre l’Autriche, la Hongrie et la Croatie, vient de perdre son Roi. Sans descendants directs, c’est le tyrannique Premier Ministre qui a pris le pouvoir par la force. Après des mois de recherches secrètes lancées par l’aristocratie, on découvre enfin un descendant légitime. Il s’appelle Paulot, il est français et vit avec sa femme Paulette à St Roger La Rance, tout près de Bordeaux. La Comtesse Poupov est chargée de convaincre le futur Roi Paulot 1erde s’installer sur le trône. Mais Paulot et Paulette ne se doutent vraiment pas de leurs racines Royales dans ce lointain pays, que d’ailleurs personne ne connait. La Comtesse Poupov va donc se mettre au travail pour les rendre « présentables », et ce n’est pas une mince affaire tant le couple est très loin d’avoir le vocabulaire, l’éducation et l’allure d’un couple Royal. Avec le peu de temps dont elle dispose, la Comtesse Poupov va-t-elle pouvoir transformer rapidement deux tabourets en formica en fauteuils Louis XV ? C’est toute la question ! **PLUS D’INFOS :** Cette nouvelle comédie de Frédéric Bouchet est la rencontre fracassante de deux mondes qui s’ignorent totalement. Source inépuisable de maladresses, quiproquos, coups de théâtre et éclats de rire, cette situation va confronter deux visions bien différentes de la vie qui sont, vous l’avouerez, difficilement compatibles. **Réservations :** Marie Angèle GISTAIN 0673056249 ou [www.theatre-des-salinieres.com](http://www.theatre-des-salinieres.com)

20€ au guichet le soir du spectacle et 18€ sur le site www.theatre-des-salinieres.com

Peut-on fabriquer deux fauteuils Louis XV avec deux tabourets en formica ?

Théâtre du centre culturel VERAC Vérac



