Match d’improvisation théâtrale Nantes (le CITO) contre Bordeaux (les Restons calmes) Théâtre (Le) – Rezé Rezé, samedi 9 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-09 20:30 – 22:30

Gratuit : non 10 € en prévente, 5 € pour les moins de 10 ans / 12 € sur place Billetterie en ligne : lekiosquenantais.fr Tout âge

Premier Match d’improvisation théâtrale entre Nantes et Bordeaux ! Vivez l’excitation du moment où l’imagination rencontre l’humour, la passion et le suspens dans un match d’improvisation théâtrale épique ! Des comédiens et comédiennes talentueux rivalisent pour créer des scénarios étonnantes sous vos yeux, transformant les thèmes de l’arbitre central en moments de pure magie. Joignez-vous à nous pour une soirée inoubliable dans un décorum au complet ; un maître de cérémonie, un corps arbitral, des chaussons à lancer, une patinoire et un groupe de musiciens et musiciennes en live. Chaque scène sera improvisée et chaque applaudissement sera mérité ! Alors, réservez vos places dès maintenant et plongez dans l’univers unique du théâtre spontané !

Théâtre (Le) – Rezé Pont Rousseau Rezé 44400

02 51 70 78 27 cultureetpatrimoine@mairie-reze.fr 0663335848 https://www.improtheatre.net/