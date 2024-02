Trois soeurs au pays des merveilles Théâtre (Le) – Rezé Rezé, samedi 2 mars 2024.

Gratuit : non de 6 € à 9 € Réservations : tribudesvoix.fr Tout public

Le conte écrit par Erwann Jan raconte l’histoire de trois sœurs qui rendent visite à leur grand-père dans le « Logis des Merveilles ». Les résidents se moquent un peu des jeunes filles collées à leur téléphone. Lorsque leur grand-père leur lit « Alice au pays des merveilles », les sœurs s’endorment et rêvent… Inspiré du conte de Lewis Carroll, « Trois sœurs au pays des merveilles » donnera lieu à deux représentations au théâtre, après des répétitions régulières et une semaine de résidence réunissant enfants et seniors au théâtre en février.Costumes réalisés par les élèves de 1ère bac pro métiers de la mode du lycée Goussier, sous la direction artistique de Zoé Forestier avec :le Chœur de la Tribu (8-14 ans)le Chœur des Merveilles (60 ans et + )

Théâtre (Le) – Rezé Pont Rousseau Rezé 44400

02 51 70 78 27 cultureetpatrimoine@mairie-reze.fr