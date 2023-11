Entrée, Plat, Désir – Incartade Cie Théâtre (Le) – Rezé Rezé, 16 décembre 2023, Rezé.

2023-12-16

Horaire : 20:30 22:00

Gratuit : non 16 € / 12 € (étudiant, demandeur d’emploi, intermittent du spectacle) Billetterie : helloasso.com

Millefeuille théâtral servi par Caroline Aïn et Aurélien Mallard.C’est un nouveau concept assez surprenant. Il s’agit d’un spectacle de théâtre interactif durant lequel les spectateurs choisissent les scènes qu’ils vont voir, parmi des scènes célèbres du répertoire classique et contemporain, et chaque scène a été mise en scène par un metteur en scène nantais. C’est un spectacle à la carte, comme au restaurant, avant que le service ne commence personne ne sait ce qui va être joué. Un spectacle interactif aux 972 versions possibles. Cuisiné par 17 auteurs et autrices, 16 metteurs et metteuses en scène, 3 cheffes de chœurs, 2 chorégraphes, 1 comédienne et 1 comédien. Eglantine et Arsène Quedelabouche, l’huile et le vinaigre du Théâtre Français, vous proposent un voyage gastronomique d’exception. Ils seront tour à tour serveurs à la table et ingrédients dans l’assiette. À chaque étape du menu, comme dans un grand restaurant, les spectateurs pourront choisir ce qu’ils veulent déguster.Apéro, Mise en bouche, Entrée, Plat, Dessert, Digestif… autant de dégustations jouées, chantées ou dansées, comme une déclinaison autour de l’amour dont chaque plat a été savamment mitonné par un Maître Queue différent.

Théâtre (Le) – Rezé Pont Rousseau Rezé 44400

02 51 70 78 27 cultureetpatrimoine@mairie-reze.fr