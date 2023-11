Les Roussipontains : La retraite dépasse les Borne ! Théâtre (Le) – Rezé Rezé Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 20:30 23:30

Gratuit : non Tarif plein : 18 € Tarif réduit : 15€ Réservations : roussipontains.com tout-public Spectacle en 3 actes dans lequel sera traitée avec humour l’actualité de l’année. Il sera question : des retraites, de l’environnement, des JO, etc. De grands tableaux musicaux sont au programme de cette 35e revue. Le 2e acte conduira les spectateurs dans le bâtiment pilote du CHU. Théâtre (Le) – Rezé Pont Rousseau Rezé 44400

02 51 70 78 27 cultureetpatrimoine@mairie-reze.fr 0607693285 https://www.roussipontains.com

