Eve Risser & Naïny Diabaté : Kogoba Basigui – Saison Soufflerie Théâtre (Le) – Rezé, 16 mai 2023, Rezé.

2023-05-16

Horaire : 20:00 22:00

Jazz contemporain, musique mandingue. Rencontre entre les ensembles respectifs de la compositrice et pianiste Eve Risser et de la percussionniste et griotte malienne Naïny Diabaté, « Kogoba Basigui » organise un dialogue musical riche et singulier sur les terres d’Afrique de l’Ouest.Parmi les nombreux projets et formations avec lesquels Eve Risser explore un monde musical aux frontières sans cesse élargies, le Red Desert Orchestra est celui qui lui permet de célébrer la terre rouge du pays mandingue. Et quelles meilleures guides pour cela que la musicienne malienne Naïny Diabaté et son ensemble féminin Kaladjula Band ? Après plusieurs séjours à Bamako, Eve Risser organise le dialogue entre les deux orchestres (16 instrumentistes) au fil d’un répertoire en équilibre entre l’énergie de la musique mandingue et les sonorités hypnotiques du jazz contemporain. On entendra des compositions de son cru, imaginées pour et chantées par Naïny Diabaté, mais aussi des titres de Kaladjula Band ou Red Desert Orchestra retravaillés collectivement pour l’occasion. « Kogoba Basigui » n’est pas le fruit d’une fusion qui aplanirait tout mais bien la rencontre entre deux forces qui coexistent, deux groupes qui tantôt se mélangent, tantôt se superposent. De cette souplesse naît une beauté joyeuse et libre. Durée : 2h Dans le cadre de Jazz en Phase, en coréalisation avec Le Grand T

