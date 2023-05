Match d’improvisation : La LNI (Québec) vs La Poule Théâtre (Le) – Rezé Rezé Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 20:30 22:00

Gratuit : non Tarif plein : 18 euros Tarif de groupe (8 personnes minimum) : 15 euros Tout public Un affrontement immanquable entre les Nantaises et Nantais de la Poule et… les Québécoises et Québécois de la LNI ! La Ligue Nationale d’Improvisation (Québec) est de retour en région nantaise cette année encore ! Le 17 mars 2023, la troupe créatrice du match d’impro affrontera la Poule (Nantes) sous vos yeux, sur la scène du théâtre de Rezé, pour un face-à-face au sommet ! Spectacle proposé dans le cadre de la saison Preste, organisée par Catégorie Libre. Durée : 1h45 Théâtre (Le) – Rezé Pont Rousseau Rezé 44400

02 51 70 78 27 cultureetpatrimoine@mairie-reze.fr https://lafabriqueaimpros.com/

