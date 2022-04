Théâtre: “Le rêve d’un bateau”, de la compagnie Les cailloux brûlants Vayrac Vayrac Catégories d’évènement: Lot

Vayrac Lot Vayrac Une histoire pour partir en voyage à la mer ! Un univers marin tout en mots, en couleurs, en matières diverses, en sons et en ombres chinoises conté par Cécile Demaison.

3-6 ans. 30 min. Sur réservation. +33 5 65 33 81 36 Vayrac

