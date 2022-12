THÉÂTRE – LE RETOUR Metz Metz Catégories d’évènement: Metz

2023-01-12 20:00:00

Moselle De Harold Pinter. Une pièce de théâtre présentée par la Compagnie L’ Autre Scène. « Dans la banlieue de Londres, Max, ancien boucher, vit avec deux de ses fils et son frère célibataire. Les quatre hommes entretiennent des rapports faits de tension, de violence contenue et de domination. Dans cette maison sans femme, où plane l’ombre de la mère morte, le poids des non- dits pèse derrière les silences qui suivent les mots. Chacun se perd dans ses obsessions : Max ressasse le passé sans fin, Sam se donne l’illusion d’être le meilleur chauffeur de la ville, Joey rêve de devenir boxeur et Lenny, mène une vie ambiguë de proxénète. Participation libre au chapeau

À l’improviste débarque, Teddy, le fils aîné, parti depuis plusieurs années aux Etats-Unis où Il est devenu professeur d’université. Fier de sa réussite, il vient présenter son épouse Ruth à sa famille. Cette femme séduisante et provocante va mettre l’effervescence dans le petit monde des hommes Participation libre au chapeau +33 3 87 65 44 00 LE QUAI

