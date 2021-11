Neschers Neschers Neschers, Puy-de-Dôme Théâtre « Le repos du cerveau » Neschers Neschers Catégories d’évènement: Neschers

Puy-de-Dôme

Théâtre « Le repos du cerveau » Neschers, 27 novembre 2021, Neschers. Théâtre « Le repos du cerveau » Neschers

2021-11-27 17:30:00 17:30:00 – 2021-11-27 19:00:00 19:00:00

Neschers Puy-de-Dôme Neschers Puy-de-Dôme Spectacle multiforme : théâtre, chanson, et arts graphiques. Le sujet est celui des relations complexes entre la notion de santé mentale et le monde psychiatrique. la.picoune@orange.fr +33 6 88 11 30 52 https://www.lapicoune.org/ Neschers

dernière mise à jour : 2021-11-19 par Pays d’Issoire Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Neschers, Puy-de-Dôme Autres Lieu Neschers Adresse Ville Neschers lieuville Neschers