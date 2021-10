Senlis Senlis 60300, Senlis Théâtre: Le repas des fauves Senlis Senlis Catégories d’évènement: 60300

Senlis

Théâtre: Le repas des fauves Senlis, 21 octobre 2021, Senlis. Théâtre: Le repas des fauves 2021-10-21 20:30:00 – 2021-10-21

Senlis 60300 Senlis 15 En 1942, dans la France occupée, sept amis se retrouvent pour fêter l’anniversaire de Sophie. La soirée se déroule sous les meilleurs auspices, jusqu’à ce qu’au pied de leur immeuble soient abattus deux officiers allemands.

La Gestapo investit les lieux et décide de prendre deux otages par appartement.

Le Commandant Kaubach, qui dirige cette opération, reconnaît, en la personne du propriétaire de l’appartement, M. Pélissier, un libraire à qui il achète régulièrement des ouvrages. Soucieux d’entretenir les rapports courtois qu’il a toujours eus avec lui, le Commandant décide de ne passer prendre les otages qu’au dessert…

Et mieux : il leur laisse la liberté de choisir eux-mêmes les deux otages qui l’accompagneront.

Détails Catégories d’évènement: 60300, Senlis Autres Lieu Senlis Adresse Ville Senlis lieuville 49.20804#2.58598