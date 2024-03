Théâtre Le repas des fauves Salle des fêtes Plancoët, dimanche 24 mars 2024.

Théâtre Le repas des fauves Salle des fêtes Plancoët Côtes-d’Armor

Représentation solidaire en partenariat avec SOL-ES et la troupe Issue de Secours

L’association SOL-ES, organisation de solidarité au Mexique, continue d’œuvrer au profit des populations indigènes du Chiapas depuis 40 ans.

Actuellement SOL-ES finance des projets dans le domaine de l’assainissement de l’eau et de l’amélioration de la nutrition.

Selon les besoins exprimés par les communautés indiennes, SOL-ES appuie les actions et supervise leurs réalisations.

1942, sous l’Occupation, dans une petite ville de province française. Victor Bachelin a organisé une soirée avec quelques amis pour fêter l’anniversaire de Sophie, sa jeune épouse.

Soudain, des coups de feu éclatent. Deux officiers allemands sont tués devant la maison où festoie la joyeuse assemblée. Furieux, le capitaine SS Kaubach exige l’exécution de vingt otages si les coupables ne sont pas trouvés.

Autour de la table des Bachelin, deux personnes doivent être choisies… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 15:00:00

fin : 2024-03-24

Salle des fêtes Avenue du General de Gaulle

Plancoët 22130 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Théâtre Le repas des fauves Plancoët a été mis à jour le 2024-03-12 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme