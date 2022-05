Théâtre “Le Repas des Fauves” Paron Paron Catégories d’évènement: Paron

Yonne

Théâtre “Le Repas des Fauves” Paron, 7 mai 2022, Paron. Théâtre “Le Repas des Fauves” Salle polyvalente Roger Treillé Avenue du Stade Paron

2022-05-07 20:30:00 – 2022-05-07 22:00:00 Salle polyvalente Roger Treillé Avenue du Stade

Paron Yonne Paron Sous l’Occupation, quelque part près de Paris, des amis se retrouvent pour un dîner d’anniversaire. Au cœur de la soirée, un évènement extraordinairement violent fait voler en éclats le ronronnement convenu des bons sentiments. À cet instant précis, l’ambiance festive bascule dans un huis clos dramatique sur fond de trahison, veulerie, marchandage et lâcheté, révélateurs implacables de la médiocrité de l’âme humaine mue par l’instinct de survie.

Une pièce « miroir de la société » qui interpelle, interroge et transporte jusqu’à son imprévisible dénouement. mediatheque@paron.fr +33 3 86 83 72 40 Sous l’Occupation, quelque part près de Paris, des amis se retrouvent pour un dîner d’anniversaire. Au cœur de la soirée, un évènement extraordinairement violent fait voler en éclats le ronronnement convenu des bons sentiments. À cet instant précis, l’ambiance festive bascule dans un huis clos dramatique sur fond de trahison, veulerie, marchandage et lâcheté, révélateurs implacables de la médiocrité de l’âme humaine mue par l’instinct de survie.

Une pièce « miroir de la société » qui interpelle, interroge et transporte jusqu’à son imprévisible dénouement. Salle polyvalente Roger Treillé Avenue du Stade Paron

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Paron, Yonne Autres Lieu Paron Adresse Salle polyvalente Roger Treillé Avenue du Stade Ville Paron lieuville Salle polyvalente Roger Treillé Avenue du Stade Paron Departement Yonne

Paron Paron Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paron/

Théâtre “Le Repas des Fauves” Paron 2022-05-07 was last modified: by Théâtre “Le Repas des Fauves” Paron Paron 7 mai 2022 Paron Yonne

Paron Yonne