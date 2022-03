Théâtre: “Le rendez-vous du 18 mars 1871” Parc Montsouris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Théâtre: “Le rendez-vous du 18 mars 1871” Parc Montsouris, 17 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 17 avril 2022

de 15h00 à 16h00

gratuit

Le rendez-vous du 18 mars 1871 Les amies et amis de la commune présente cette courte pièce qui relate la vie et l’oeuvre démocratique sociale et culturelle de la Commune de Paris 1871 Place de l’Hôtel de ville de Paris, un 18 mars, Marianne se mêle à la foule qui commémore la Commune deParis 1871: “Qu’est ce qui se passe ici? qu’est ce que c’est que tous ces drapeaux rouges ?…” Parc Montsouris 2, rue Gazan Paris 75014 Contact : 06 70 17 16 88 https://commune1871.org https://commune1871 Théâtre

Date complète :

2022-04-17T15:00:00+01:00_2022-04-17T16:00:00+01:00

La commune de Paris 1871

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Parc Montsouris Adresse 2, rue Gazan Ville Paris lieuville Parc Montsouris Paris Departement Paris

Parc Montsouris Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Théâtre: “Le rendez-vous du 18 mars 1871” Parc Montsouris 2022-04-17 was last modified: by Théâtre: “Le rendez-vous du 18 mars 1871” Parc Montsouris Parc Montsouris 17 avril 2022 Parc Montsouris Paris Paris

Paris Paris