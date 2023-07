Soirée de clôture – les rencontres sur le plateau Théâtre le Rayon vert Saint-Valery-en-Caux, 11 octobre 2023, Saint-Valery-en-Caux.

Saint-Valery-en-Caux,Seine-Maritime

A 20h : Théâtre « le portrait de Raoul », texte de Philippe Minyana, mise en scène de Marcial Di Fonzo Bo, suivi du verre de l’amitié.

Co-accueil avec le théâtre le rayon Vert.

Tarif 8 à 19€..

2023-10-11 20:00:00

Théâtre le Rayon vert

Saint-Valery-en-Caux 76460 Seine-Maritime Normandie



8pm: Theater « le portrait de Raoul », text by Philippe Minyana, directed by Marcial Di Fonzo Bo, followed by a friendly drink.

Co-hosted with Théâtre le Rayon Vert.

Price 8 to 19?

20.00 h: Teatro « le portrait de Raoul », texto de Philippe Minyana, dirigido por Marcial Di Fonzo Bo, seguido de una copa amistosa.

Copresentado con el teatro rayon Vert.

Precio de 8 a 19?

Um 20 Uhr: Theater « le portrait de Raoul », Text von Philippe Minyana, Inszenierung von Marcial Di Fonzo Bo, gefolgt von einem Glas Freundschaft.

In Zusammenarbeit mit dem Theater Le rayon Vert.

Preis: 8 bis 19 ?

