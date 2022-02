Théâtre « Le Ravissement d’Adèle » – Festival “Elles au Centre” La Fabrique, 8 avril 2022, Meung-sur-loire.

Théâtre « Le Ravissement d'Adèle » – Festival "Elles au Centre"

du vendredi 8 avril au samedi 9 avril à La Fabrique

Adèle, 16 ans, a disparu de son petit village de France bien profonde : fugue ou rapt ? Tout le monde suspecte tout le monde. Naissent alors ragots et rumeurs… et la tentation d’une justice expéditive. Ici, l’enquête sur la disparition d’Adèle est surtout prétexte à dépeindre des comportements à la fois terriblement sombres – par tout ce que l’humanité peut avoir de petit, de faible, de lâche et à la fois de terriblement drôles, par la truculence et la folie des personnages de Rémi de Vos. Spectacle participatif, la Compagnie fait appel à la population magdunoise pour cette création dans laquelle une vingtaine de débutants et amateurs – enfants et adultes – se joignent aux comédiens professionnels sur scène. Par la Cie Le Grand Souk, une mise en scène de Manouchka Récoché. Durée : 2h00. Réservation via l’Office de Tourisme. Paiements et billetterie sur place. Spectacle pour ados et adultes

Festival “Elles au centre”

La Fabrique, Meung-sur-loire



