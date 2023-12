LE PORTRAIT DE DORIAN GRAY THEATRE LE RANELAGH Paris, 14 janvier 2024, Paris.

LE PORTRAIT DE DORIAN GRAY d’Oscar WildeAdaptation, scénographie, mise en scène de Thomas Le DouarecAssistante mise en scène Caroline Devismes Avec en alternance Michael Winum, Fabrice Scott, Maxime de Toledo Caroline Devismes, Solenn Mariani et Thomas le Douarec. Costumes José Gomez d’après les dessins de Frederic PineauMusique originale Mehdi Bourayou Lumières Stéphane BalnyPar la magie d’un vœu, Dorian conserve la grâce et la beauté de sa jeunesse. Seul son portrait vieillira. Le dandy s’adonne alors à toutes les expériences…Wilde disait : «Dorian Gray contient trop de moi-même, Basil est ce que je pense être, Harry ce que les gens pensent que je suis et Dorian ce que j’aurais aimé être… »

Tarif : 14.00 – 44.00 euros.

Début : 2024-01-14 à 11:00

THEATRE LE RANELAGH 5 Rue des Vignes 75116 Paris 75