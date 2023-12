LE MEDECIN MALGRE LUI – Le Médecin malgré lui THEATRE LE RANELAGH Paris, 31 décembre 2023, Paris.

LE MEDECIN MALGRE LUI de MolièreMise en scène Charlotte MatzneffAvec Stéphane Dauch, Geoffrey Callènes, Sylvie Cavé, Jeanne Chérèze ou Juliette Behar, Patrick Clausse, Théo Dusoulié ou Henri Jonquères d’Oriola, Emilien Fabrizio ou Jade Breidi, Agathe SanchezSganarelle est un bûcheron ivrogne et facétieux que son épouse Martine fait passer pour un médecin fou qui ne se reconnaît comme médecin qu’après avoir été battu. Il en découle une série frénétique de quiproquos et de comédies de situation irrésistibles.LA PRESSE EN PARLETÉLÉRAMA TT : De quiproquos en coups de bâtons, cette comédie en trois actes de Molière appartient au registre de la farce. Un comique que Charlotte Matzneff colore de folklore russe, avec costumes, musique, danse et une bonne part d’exubérance, qui s’accordent avec le personnage de Sganarelle, notamment avec sa vigueur et sa faconde. Huit comédiens pour une adaptation vivante à apprécier en famille.

Tarif : 14.00 – 44.00 euros.

Début : 2023-12-31 à 11:00

Réservez votre billet ici

THEATRE LE RANELAGH 5 Rue des Vignes 75116 Paris Paris