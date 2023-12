CYRANO DE BERGERAC THEATRE LE RANELAGH Paris, 29 décembre 2023, Paris.

CYRANO DE BERGERAC d’Edmond ROSTANDMise en scène de Jean-Philippe DAGUERREAvec Ste´phane Dauch, Charlotte Matzneff ou Barbara Lamballais, Simon Larvaron, Etienne Launay,Gre´goire Bourbier ou Yves Roux, Antoine Guiraud, Geoffrey Calle`nes,Emilien Fabrizio ou Christophe Mie, Xavier Lenczewski, Mona Thanae¨lViolon Aramis Monroy ou Petr Ruzicka / Musique originale Petr RuzickaCombats Christophe Mie / Décors et accessoires Vanessa Rey-Coyrehourcq / Costumes Corinne RossiCyrano est un mousquetaire intrépide, appartenant à lacompagnie des cadets de Gascogne. Il est amoureux desa cousine Roxane mais n’ose se déclarer à elle… Sibelle…Et lui si laid avec son énorme nez. Par amour, dedésespoir, il accepte de protéger Christian, son rival etl’aide même à se´duire Roxane.Chants, musique, combats, dix comédiens et unvioloniste virtuose au service de cette versione´minemment sonore, rythme´e et fidèle du chef d’œuvrede Rostand !LA PRESSE EN PARLETÉLÉRAMA TT : Un régal de théâtre. LA PROVENCE : Coup de cœur du festivald’Avignon 2014. Un Cyrano éblouissant où toutes lesdimensions du chef d’œuvre retentissent… FIP RADIO : Une succulente comédie héroïqueservie sur un plateau de choix.

Tarif : 14.00 – 44.00 euros.

Début : 2023-12-29 à 14:00

THEATRE LE RANELAGH 5 Rue des Vignes 75116 Paris