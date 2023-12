L’AVARE THEATRE LE RANELAGH Paris, 27 décembre 2023, Paris.

L’Avare de Molière Mise en scène Jean-Philippe DAGUERREAvec Didier Lafaye, Philippe Arbeille ou Olivier Girard, Pierre Benoist ou David Mallet, Grégoire Bourbier, Marguerite Romain, Stéphane Dauch ou Etienne Launay, Gary Grines, Armance Galpin, David Ferrara ou Antoine Guiraud et Stéphanie Wurtz ou Séverine DelbosseAssistant mise en scène : Philippe Arbeille / Adaptation : Jean-Philippe DaguerreCréation costumes : Catherine Lainard // Décors et accessoires : Simon Gleizes et Frank ViscardiC’est tout l’art de Molière de « s’amuser de la folie des Hommes » qui s’exprime à travers ce chef d’œuvre classique si moderne. Outre la jubilatoire analyse psychiatrique de l’avarice à travers le personnage d’Harpagon et la formidable exposition du conflit des générations, la pièce se distingue par un foisonnement théâtral qui mêle intrigues amoureuses et familiales dans un style où Molière se régale à réunir le langage naturel d’Harpagon et celui plus sophistiqué des autres personnages.Mais le grand génie de Molière c’est, avant tout, de réussir à faire rire le public avec un personnage principal odieux, tyrannique, égoïste et maladivement… avare.LA PRESSE EN PARLETÉLÉRAMA TTT : Une mise en scène drôle et parfaitement rythmée, à partager en famille. LE PARISIEN ??? : Dynamique, généreux en gags visuels et dotés de caractères bien trempés (…) On appréciera ce Molière en famille. FIGARO MAGAZINE : Un classique de Molière porté par une troupe pleine d’allant qui privilégie le côté burlesque.

Tarif : 14.00 – 44.00 euros.

Début : 2023-12-27 à 20:00

THEATRE LE RANELAGH 5 Rue des Vignes 75116 Paris