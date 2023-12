Cet évènement est passé GEORGES LE DRAGON, LA PRINCESSE – Georges le Dragon, la princesse et le ch THEATRE LE RANELAGH Paris Catégorie d’Évènement: Paris GEORGES LE DRAGON, LA PRINCESSE – Georges le Dragon, la princesse et le ch THEATRE LE RANELAGH Paris, 27 décembre 2023, Paris. dès 3 ans / durée 55minLa nouvelle création jeune-public des Nomadesques après les succès Cendrillon, Le Chat Botté et Le Loup est revenu !Au royaume de Boum-Boum Tralala règne la princesse Marie, assistée de Georges, son fidèle dragon. Marie est aussi maîtresse d’école et c’est précisément dans sa classe que débute notre histoire : Georges est tranquillement en train d’allumer le poêle à bois quand soudain un preux chevalier, prénommé Jules, lui saute dessus, le roue de coups et stoppe brusquement en apercevant Marie.La Terre entière peut s’arrêter de tourner : il est amoureux !D’après la série de 6 livres à succès – 300 000 exemplaires vendus – éditée par L’École des Loisirs, et créée par Geoffroy de Pennart, l’auteur du Loup est revenu !Adaptation Karine TabetAuteur : Geoffroy de PennartArtistes : en alternance : Vincent Caire, Damien Coden, Gaël Colin, Alexandre Tourneur, Cyprien Pertzing, Karine Tabet, Claire CoutureMetteur en scène : Vincent CaireEvénement proposé par LE RANELAGH – L-R-21-8986

Tarif : 12.00 – 22.00 euros.

Début : 2023-12-27 à 16:30
THEATRE LE RANELAGH
5 Rue des Vignes
75116 Paris

