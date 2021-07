Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire, Segré-en-Anjou Bleu THÉÂTRE LE QUAI – CENTRALE 7 Segré-en-Anjou Bleu Segré-en-Anjou Bleu Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Segré-en-Anjou Bleu

THÉÂTRE LE QUAI – CENTRALE 7 Segré-en-Anjou Bleu, 14 juillet 2021-14 juillet 2021, Segré-en-Anjou Bleu. THÉÂTRE LE QUAI – CENTRALE 7 2021-07-14 – 2021-07-14 Nyoiseau Bois II (Nyoiseau)

Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire Le théâtre du Quai revient à Centrale 7 avec un nouveau spectacle : « Les gros patinent bien », Cabaret de Carton, de Olivier Martin-Salvan et Pierre Guillois. Spectacle en extérieur, à Centrale 7 à Nyoiseau le 14 juillet. Le théâtre du Quai revient à Centrale 7 avec un nouveau spectacle : « Les gros patinent bien », Cabaret de Carton, de Olivier Martin-Salvan et Pierre Guillois. dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Segré-en-Anjou Bleu Étiquettes évènement : Autres Lieu Segré-en-Anjou Bleu Adresse Nyoiseau Bois II (Nyoiseau) Ville Segré-en-Anjou Bleu lieuville 47.70035#-0.92396