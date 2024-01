Spectacle : Hostile & Star Show Théâtre le Puits-Manu Beaugency, vendredi 9 février 2024.

Spectacle : Hostile & Star Show Un double spectacle à découvrir ! Vendredi 9 février, 19h30 Théâtre le Puits-Manu

Début : 2024-02-09T19:30:00+01:00 – 2024-02-09T21:00:00+01:00

Hostile. Un homme erre dans un désert brûlant. Tout autour de lui est hostile : les serpents et les vautours, les bandits et les croque-morts. Les habitants de la contrée sont un danger plus qu’un secours. Le soleil n’a aucune pitié. Pour avoir une chance de survivre, il va d’abord falloir trouver de l’eau. La compagnie Bakélite dégaine ici son humour grinçant pour revisiter tous les clichés du western spaghetti.

Suivi de Star Show ! À la veille du tourisme spatial et des navettes low cost vers la lune, la compagnie Bakélite va user de toute son ingéniosité et de sa bidouille pour vous proposer un voyage que seule une élite de femmes et d’hommes ont accompli.

Séquence d’allumage, 3, 2, 1 Décollage ! Mais pour aller où ?

Dans le cadre de Petites Formes Mouvantes et Émouvantes,

Dès 8 ans

Théâtre le Puits-Manu Grand Mail, Beaugency Beaugency

© Mathieu EZAN