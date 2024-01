Concert des Professeurs Théâtre Le Puits-Manu Beaugency, dimanche 4 février 2024.

Concert des Professeurs Ecole Municipale de Musique de Beaugency Dimanche 4 février, 16h00 Théâtre Le Puits-Manu Tarif unique 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-04T16:00:00+01:00 – 2024-02-04T17:30:00+01:00

Fin : 2024-02-04T16:00:00+01:00 – 2024-02-04T17:30:00+01:00

Depuis 2004, les professeurs de l’Ecole de Musique de Beaugency vous proposent leur « Concert des profs ».

Les 14 professeurs (de Formation Musicale, Flûte traversière, hautbois, clarinette, saxophone trompette, cor d’harmonie, trombone, tuba, contrebasse, percussion, piano et guitare) gardent une pratique artistique de haut niveau dans les orchestres et divers ensembles. Ils ont à coeur de se retrouver pour partager leur qualité artistique afin d’offrir un concert de musiques variées à destination de leurs élèves, parents d’élèves et participer à la Saison Culturelle de la Ville.

Ce concert rencontrant un beau succès, pensez à réserver auprès du Service Culturel.

Tarif unique 8€

Théâtre Le Puits-Manu grand Mail 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238445934 »}]

Mairie de Beaugency