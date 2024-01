Théâtre-Des poings dans le ventre Théâtre Le Puits-Manu Beaugency, vendredi 2 février 2024.

Théâtre-Des poings dans le ventre Compagnie Aurachrome Théâtre Vendredi 2 février, 20h30 Théâtre Le Puits-Manu tarifs habituels

Au collège, Blaise laisse parler ses poings : « Ba-Ba-Bam ».

Et quand il finit par être viré, cette violence se répand dans les rues et jusqu’à chez lui. Mais au-delà du délinquant, Blaise est aussi un adolescent torturé, poursuivi sans relâche par ses angoisses et sa colère.

Cette adaptation très réussie du récit de Benjamin Desmares (Primé « Pépite » du Salon du Livre Jeunesse de Montreuil 2017) interroge la colère… cette colère qui peut déborder quiconque quand la vie rencontre la méchanceté et la vilénie.

Projet Artistique et Culturel de Territoire (PACT) financé par la Région Centre – Val de Loire.

Plein tarif : 12 €

Tarif réduit : 8 €

Théâtre Le Puits-Manu grand Mail 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0238449595 »}]

Aurachrome Théâtre